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На юбилейное вручение премии братьев Стругацких пригласят членов жюри всех 20 лет конкурса

Культура
19 июня, 18:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Церемония награждения пройдет в Пулковской астрономической обсерватории 21 июня

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международная премия в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких ("АБС-премия") в 20-й раз будет вручена в Петербурге. Церемония награждения пройдет 21 июня в Пулковской астрономической обсерватории с приглашением членов жюри всех лет, сообщил во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС председатель оргкомитета премии писатель Сергей Арно.

"За эти годы премия вышла на международный уровень и стала самой крупной в России премией в области фантастики. Начиная с 1998 года она вручается ежегодно, причем каждый год благодаря спонсорам ее денежная составляющая становиться все весомей. Горжусь, что неизменно вручение проходит в Петербурге, хотя были предложения проводить такие церемонии в Москве", - сказал председатель оргкомитета. Он добавил, что по случаю юбилея издан альбом, охватывающий в лицах историю АБС-премии за два десятилетия.

Изначально она вручается в двух номинациях - "Художественная проза" и Критика и публицистика", где в лонг-лист попало соответственно 39 и 14 номинантов. В каждой их них будет назван один победитель, который вместе с дипломом получит знак в виде золотой семигранной гайки. Кроме того вполне в духе творцов, работающих в области фантастики, участниками церемонии станут "инопланетяне из других галактик", которые наградят своих избранников собственными экзотическими призами.

Основателем АБС-премии выступил писатель Борис Стругацкий (1933 - 2012), которого волновали пути развития фантастической литературы. Ежегодно он сам выдвигал номинантов на рассмотрение жюри. После его кончины все предложения исходят исключительно от членов жюри, костяк которого был сформирован Борисом Натановичем из писателей-фантастов, литературных критиков и издателей. К рассмотрению принимаются только произведения, написанные на русском языке.

За годы существования АБС-премии ее лауреатами и финалистами стали десятки известных писателей, среди них: Михаил Веллер, Виктор Пелевин, Кир Булычев, Александр Житинский, Дмитрий Быков, Вячеслав Рыбаков, Андрей Лазарчук, Михаил Успенский.

Пулковская обсерватория, где будет проходить церемония, - была местом работы инженера Бориса Стругацкого до того, как он выбрал писательскую стезю. Гостям церемонии дадут возможность заглянуть в большой телескоп, полюбоваться на Петербург со смотровой площадки, увидеть здание общежития, послужившее прототипом знаменитого института НИИЧАВО из книги "Понедельник начинается в субботу".

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