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Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"

Культура
19 июня, 18:36 UTC+3

Соответствующее сообщение появилось в Instagram актрисы

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Материал из 1 страницы
Эмилия Кларк

Эмилия Кларк

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Британская актриса Эмилия Кларк попрощалась с сериалом "Игра престолов".

Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Приехала на лодке на остров, чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом почти десять лет. Это было путешествие с "Игрой престолов". Спасибо за жизнь, о которой я не могла и мечтать, и за семью, по которой никогда не перестану скучать", - написала актриса.

Hopped on a boat to an island to say goodbye to the land that has been my home away from home for almost a decade. It’s been a trip @gameofthrones thank you for the life I never dreamed I’d be able to live and the family I’ll never stop missing ##lastseasonitis

Публикация от @ emilia_clarke

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Заключительный - восьмой - сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году.

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