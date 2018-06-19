Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"

Британская актриса Эмилия Кларк попрощалась с сериалом "Игра престолов".

Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Приехала на лодке на остров, чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом почти десять лет. Это было путешествие с "Игрой престолов". Спасибо за жизнь, о которой я не могла и мечтать, и за семью, по которой никогда не перестану скучать", - написала актриса.

Hopped on a boat to an island to say goodbye to the land that has been my home away from home for almost a decade. It’s been a trip @gameofthrones thank you for the life I never dreamed I’d be able to live and the family I’ll never stop missing ##lastseasonitis Публикация от @ emilia_clarke 17 Июн 2018 в 12:23 PDT

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Заключительный - восьмой - сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году.