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Российские музыканты перевели песни Боба Дилана

Культура
19 июня, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В составлении сборника "Боб Дилан: 100 песен и портретов" приняли участие Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко из группы "Ундервуд", Вася Васин из "Кирпичей" и Александр Красовицкий из Animal ДжаZ

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко из группы "Ундервуд", Вася Васин из "Кирпичей", Александр Красовицкий из Animal ДжаZ и другие музыканты приняли участие в составлении двуязычного сборника песен американского поэта и исполнителя "Боб Дилан: 100 песен и портретов". Об этом сообщили в пресс-службе издательства.

"Состав сборника был определен лично музыкантом, а некоторые из песен выбраны другими исполнителями, такими как Боно и сэр Пол Маккартни, и вместе с порой завораживающими и интригующими фотографиями они дают глубокое представление об эволюции Боба Дилана от героя фолк-музыки в вельветовой шапке до нераскаянного электрического рокера", - отметили в пресс-службе.

Книга представляет собой коллекционное издание, включающее нотные листы ключевых песен Дилана и личные истории, с ними связанные. Как пояснили в издательстве, русский перевод текстов Дилана представляет собой "частный взгляд на его творчество множества поэтов и музыкантов, каждый из которых понимает и интерпретирует его по-своему".

Боб Дилан - многократный обладатель престижной музыкальной премии Grammy, а также статуэток "Оскара" и "Золотого глобуса". В 2016 году был отмечен Нобелевской премией по литературе "за создание новых поэтических образов в великой американской песенной традиции".

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