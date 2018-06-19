Актеры из Латинской Америки и Европы выступят на фестивале уличных театров в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Актеры из стран Латинской Америки, Европы и городов России выступят на XXIV Международном фестивале уличных театров, который открылся во вторник в Архангельске презентацией коллективов и завершится 23 июня, сообщил ТАСС художественный руководитель Архангельского молодежного театра, президент фестиваля Виктор Панов.

"У нас десять приезжих и семь местных коллективов. Это Аргентина, Бразилия, Колумбия, Испания, Ирландия, а также театры из Санкт-Петербурга и Москвы. В этот раз фестиваль будет продолжаться всего пять дней - до субботы, и в некоторые дни у нас будет идти одновременно 19 спектаклей по всему городу", - сказал Панов.

В программе цирковые представления от аргентинцев, бразильский иллюзионист, шпагоглотатель из Ирландии. Испанский театр Ode Zule покажет спектакль, вдохновленный испанской оперой конца XIX века, еще один испанский коллектив Una Mika - музыкальную пантомиму о почтальонах.

"Казалось бы, ощущение, что Архангельск видел уже все за 23 фестиваля, но, например, Театро ди Капуа (Санкт- Петербург) со спектаклем, который сделан по письмам и доносам, - это открытие для нашего фестиваля", - отметил Панов. Спектакль "Слово и дело" основан на письмах патриарха Никона, протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, Богдана Хмельницкого, а также на челобитных простых крестьян, дьяков и служилых людей.

Впервые в фестивале принимает участие проект "Картония". "Как они себя называют, это независимое сообщество художников, перформеров, event-менеджеров, специалистов в различных областях гуманитарного знания. В Архангельск приехало пять человек: артисты, режиссеры, дизайнеры. У них в Архангельске будет премьера "Официального оркестра Картонии", - рассказала ТАСС помощник художественного руководителя Архангельского молодежного театра Анастасия Дедешина.

По ее словам, коллектив вместе с жителями Архангельска на мастер-классах создал из картона музыкальные инструменты - уже готовы контрабасы, рояль, трубы. "С завтрашнего дня они будут представлять оркестр на разных площадках города. Как это будет выглядеть, никто пока не знает", - добавила Дедешина.