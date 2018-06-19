Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: педагоги и выпускники Академии им. Вагановой приумножают славу русского балета

Культура
19 июня, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Академия, основанная в 1738 году, является одной из старейших балетных школ мира, отметил глава государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам гала-концерта в честь 280-летия Академии русского балета имени Вагановой. Текст телеграммы размещен во вторник на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться талантливыми педагогами и наставниками, блистательной плеядой выпускников, которые внесли поистине уникальный вклад в становление и развитие русского балета", - говорится в сообщении.

Академия, основанная в 1738 году, является одной из старейших балетных школ мира, отметил глава государства. "Отрадно, что вы сумели сохранить непреходящую связь времен, идеи и заветы своих предшественников, атмосферу духовности и созидания. И сегодня приумножаете славу русского балета, дарите людям радость настоящего искусства", - добавил Путин, пожелав коллективу учебного заведения успехов и вдохновения.

Праздничная программа юбилея академии включает два концерта в Москве. Один из них пройдет во вторник на Исторической сцене Большого театра России, второй - в среду в Государственном Кремлевском дворце. Будут исполнены произведения известного балетмейстера Мариуса Петипа, 200-летний юбилей со дня рождения которого празднуется в этом году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
3
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
4
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости