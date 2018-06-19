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СМИ: CBS планирует расширить франшизу Star Trek

Культура
19 июня, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Телекомпания подписала контракт сроком на пять лет со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом, пишет журнал Variety

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ТАСС, 19 июня. Американская телекомпания CBS планирует расширить франшизу Star Trek новыми проектами. Об этом во вторник сообщил журнал Variety.

По его данным, телекомпания подписала контракт сроком на пять лет со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом, который является создателем и исполнительным продюсером сериала Star Trek: Discovery (2017 - наст. вр.). Сделка предусматривает создание для телевидения новых сериалов, мини-сериалов, а также анимационных шоу.

Как пишет издание, в настоящее время телекомпания отказывается подтвердить работу над какими-либо конкретными проектами.

Star Trek - американская научно-фантастическая франшиза, которая включает сериалы, фильмы и компьютерные игры. Первый эпизод оригинального сериала был показан в 1966 году.

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