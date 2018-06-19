СМИ: CBS планирует расширить франшизу Star Trek

ТАСС, 19 июня. Американская телекомпания CBS планирует расширить франшизу Star Trek новыми проектами. Об этом во вторник сообщил журнал Variety.

По его данным, телекомпания подписала контракт сроком на пять лет со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом, который является создателем и исполнительным продюсером сериала Star Trek: Discovery (2017 - наст. вр.). Сделка предусматривает создание для телевидения новых сериалов, мини-сериалов, а также анимационных шоу.

Как пишет издание, в настоящее время телекомпания отказывается подтвердить работу над какими-либо конкретными проектами.

Star Trek - американская научно-фантастическая франшиза, которая включает сериалы, фильмы и компьютерные игры. Первый эпизод оригинального сериала был показан в 1966 году.