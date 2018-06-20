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МАМТ представит премьеру оперы Верди "Макбет"

Культура
20 июня, 0:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Спектакль поставил режиссер Кама Гинкас

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МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) представляет премьеру оперы Джузеппе Верди "Макбет" по одноименной трагедии Шекспира, постановку которой осуществил драматический режиссер Кама Гинкас. Серия премьерных показов, начинающаяся в среду, продолжится 21 и 22 июня, сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова, добавив, что на все премьерные представления билеты полностью раскуплены.

"По традиции перед премьерой в рамках постоянно действующего просветительского проекта "Студия" мы провели "Лекционные выходные" (16 и 17 июня) для потенциальных зрителей нового спектакля", - рассказала Горбунова. По ее словам, состоялись четыре бесплатные лекции, осветившие все стороны работы над спектаклем. Так, первая лекция была посвящена экранизациям "Макбета", другая называлась "Макбет" - пьеса", еще одна встреча прошла под девизом "Макбет" - опера".

Пресс-атташе МАМТ отметила, что Верди был поглощен драматической мощью "Макбета" и называл шекспировскую пьесу одним из величайших творений человечества. В содружестве с Франческо Пьяве он написал текст либретто. В партитуре "Макбета" композитор также стал делать пометки не только музыкального, но и чисто театрального свойства, и, готовя премьеру первой редакции в 1847 году, был особенно требователен к актерским качествам певцов.

"Не случайно, что уже в ХХ веке к оперному "Макбету" Верди часто обращались режиссеры драмы", - подчеркнула Горбунова. Она также рассказала о том, как над спектаеклем работал Кама Гинкас. "Он не переносит действие в современность, а напротив, погружает нас в доисторические времена. Согласно замыслу режиссера, марсианский пейзаж на сцене воссоздал художник Сергей Бархин", - рассказала собеседница ТАСС.

Музыкальным руководителем постановки выступил главный дирижер МАМТ Феликс Коробов. "Для трех премьерных показов подготовлены три разных состава исполнителей главных партий", - проинформировала Горбунова.

"После премьеры - 23 июня - мы решили провести встречу с режиссером спектакля Камой Гинкасом и художником Сергеем Бархиным, чтобы зрители смогли пообщаться с постановщиками и обсудить впечатления от увиденного", - заключила пресс-атташе МАМТ.

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Гинкас, Кама Миронович
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