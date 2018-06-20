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Выставку о прошлом, настоящем и будущем архитектуры Петербурга представят в "Манеже"

Культура
20 июня, 0:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Природу современного пространственного устройства города изучили фотограф Александр Гронский и художник по звуку Сергей Филатов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Масштабную экспозицию о настоящем, прошлом и будущем архитектурного облика Санкт-Петербурга откроют для публики в среду в Центральном выставочном зале "Манеж".

"Санкт-Петербург - мегаполис, где принято оглядываться назад гораздо чаще, чем смотреть в будущее. Мы редко задаемся вопросом, что смогли бы сказать жители Петербурга в его 400-летие о том, что создается сегодня", - описали концепцию выставки организаторы.

Исторический раздел выставки позволит разобраться в логике градостроительного развития Северной столицы на примере уже свершившихся и оставшихся невоплощенными проектов. Так, посетители смогут узнать, почему и как в разные периоды планировалось сократить или расширить границы города, а также о том, как могло повлиять строительство наземного метро на общественно-политическую жизнь страны.

Природу современного пространственного устройства Санкт-Петербурга изучили фотограф Александр Гронский и художник по звуку Сергей Филатов - для них символом сегодняшнего дня являются жилые комплексы, построенные в поле, или так называемые "муравейники".

Превратится ли Петербург в город небоскребов или от него останется только виртуальный музей быта, расскажет раздел о будущем города. Свое видение в перспективе 2103 года покажут семь художников и архитекторов, в числе которых - голландская лаборатория городов будущего The Why Factory (T?F), режиссеры из Франции Ила Бека и Луиз Лемуан, архитектор Сергей Чобан и архитектурное бюро "Космос", а также несколько российских художественных групп. Вместе с тем посетители выставки смогут принять участие в интерактивной игре с роботами, разработанной в Университете ИТМО, где они смогут представить себя в роли девелоперов и попробуют построить собственный город с самого основания.

Выставочный проект "Петербург 2103" будет работать до 15 июля. Его организаторами выступают Университет ИТМО и ЦВЗ "Манеж" при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

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