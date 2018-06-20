В Москве открывается выставка, посвященная Высоцкому

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Выставка "Коридоры. Семь миров Высоцкого" открывается в среду в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Зрителей ждет полное погружение в тот мир, в котором творил Владимир Высоцкий, сообщила главный куратор музея Мария Насимова.

"Коридоры. Семь миров Высоцкого" - название полностью отражает суть нашей выставки. Это не биографический проект, это ряд ассоциаций, где наши авторы экспозиции, больше задействованные в кино, этим же жанром и оперируют. Вы сможете найти интересные артефакты, прочитать рукописи, интересные истории. Но самое главное, что нам показалось важным, это полностью окунуть зрителя в тот мир, которым апеллировал сам Владимир Семенович, создавая свои стихи, песни и занимаясь своим творчеством", - рассказала Насимова журналистам накануне.

Она добавила, что эта выставка - первая в серии экспозиций о художниках, музыкантах, актерах, режиссерах и деятелях культуры еврейского происхождения.

При входе на выставку "Коридоры. Семь миров Высоцкого" гостям музея выдают плееры с наушниками. В каждом зале размещены специальные датчики. Когда посетитель подносит плеер к датчику, в наушниках начинает звучать песня, для каждого зала своя. Семь залов символизируют определенные области творческого наследия артиста. Гости выставки побывают в коммуналке, прифронтовом окопе, советской пивной и даже в тюрьме.

Автором идеи "Коридоров" и куратором выставки стал Ян Визинберг. Художником-постановщиком экспозиции выступает Андрей Понкратов ("Нелюбовь", "Левиафан", "Елена" А. Звягинцева, "Лето" Кирилла Серебренникова). Художник по свету - кинооператор Владислав Опельянц ("Заложники" Резо Гигинеишвили, "12" Никиты Михалкова, "Ученик" и "Лето" Серебренникова).

Феномен места

Также с 20 июня в Еврейском музее и центре толерантности начинает работу выставка "Места: одно за другим", которая стала главным событием четвертой сессии проекта Виктора Мизиано "Удел человеческий". Название выставки - отсылка к книге американского историка искусства Мивон Квон "Места: одно за другим", посвященной анализу понятия "место", осмыслению его феномена.

"Эта выставка не просто пытается развернуть перед зрителями понятие места. Она делает важное усилие - оказавшись в Еврейском музее и центре толерантности, она делает попытку установить диалог с этим местом", - сказал накануне журналистам Мизиано.

Выставка "Места: одно за другим" интегрирована в основную экспозицию. "Спасибо музею, который впервые в своей истории допустил чужие артефакты, чужое вмешательство в сложившуюся, тщательно продуманную экспозицию. Все эти работы очень деликатно, очень корректно, но вносят дополнительный комментарии в те темы, те документы, которые представлены в постоянной экспозиции", - добавил автор проекта.

Экспозицию составили произведения Педро Карбида Райша, Леонида Тишкова, Хаима Сокола, Луки Витоне и других российских и зарубежных художников. Выставку дополняет публичная программа, в рамках которой пройдут дискуссии о миграции, путешествии, обретении места в современном мире и на другие темы.

Проект "Удел человеческий" стартовал в 2015 году и проводится Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в составе "РОСИЗО" совместно с Еврейским музеем и центром толерантности и Московским музеем современного искусства.