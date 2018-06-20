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Вечер памяти Елены Греминой пройдет в Москве

Культура
20 июня, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В Театре.doc 24 июня пройдет читка дневника Греминой

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вечер памяти директора столичного Театра.doc Елены Греминой пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра в среду.

"Двадцать четвертого июня будет 40 дней, как ушла из жизни драматург, режиссер, одна из основательниц Театра.doc и его директор Елена Гремина", - говорится в пресс-релизе. Актеры, режиссеры и друзья театра проведут читку дневника Греминой, "по которым видно, как менялся Театр.doc, люди, страна, в которой мы живем". В читке примут участие Юлия Ауг, Ольга Лапшина, Ольга Лысак, Николай Мулаков и другие.

Елена Гремина - одна из основателей и директор Театр.doc, российский сценарист, режиссер и драматург "новой драмы". Она закончила семинар драматургии Литературного института. Большой успех имела ее пьеса о Екатерине Великой "За зеркалом", премьера которой состоялась во МХАТе в 1993 году, главную роль сыграла певица Галина Вишневская.

Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров умер 1 апреля, его супруга Елена Гремина - 16 мая.

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