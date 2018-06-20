В Москве покажут выставку о последнем придворном архитекторе Романовых

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Выставка "Архитектор Сильвио Данини - последний придворный архитектор" пройдет в Государственном музее архитектуры им. Щусева в Москве с 27 июня по 19 августа. Она приурочена к 150-летию со дня рождения императора Николая II, столетию гибели царской семьи и 150-летию со дня рождения архитектора Данини, сообщает в среду пресс-служба музея.

"Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева впервые в Москве представляет выставку выдающегося петербургского архитектора "Архитектор Сильвио Данини - последний придворный архитектор", - говорится в сообщении.

Данини принимал участие в реконструкции помещений Зимнего дворца для молодой императорской четы Николая II и Александры Федоровны. В 1896 году его назначили архитектором Царскосельского дворцового управления, а в 1911 году - присвоили звание архитектора Высочайшего двора.

"На рубеже столетий Данини постоянно занимался переоборудованием, ремонтом, переделками в Александровском дворце и за это время ввел там немало технических усовершенствований. Император Николай II высоко ценил творчество Данини и называл его "наш архитектор", - отметили в пресс-службе.

Экспозиция откроется в здании Аптекарского приказа Музея архитектуры. В нее вошли фотографии из фонда Музея архитектуры, чертежи из фондов музея-заповедника "Царское село" и материалы, сохранившиеся в блокадном Ленинграде и предоставленные семьей архитектора.