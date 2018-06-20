Патрушев и Мединский передали музею в Гатчине 16 похищенных ранее картин

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 20 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и министр культуры России Владимир Мединский передали музею-заповеднику "Гатчина" 16 ранее похищенных из исторической коллекции Гатчинского дворца картин.

"Возвращение экспонатов — это результат проведенной совместно с рядом министерств и ведомств работы по поиску музейных фондов, похищенных в годы Великой Отечественной войны из Гатчинского дворца-музея", — отметили в пресс-службе Совбеза России.

Не эвакуированные в начале Великой Отечественной войны, эти произведения до сегодняшнего дня считались утраченными. С 1945 года это самая крупная подобная находка картин. До настоящего времени из 52 портретов, которые ранее украшали дворец, в музее имелся только один.

Патрушев на церемонии передачи похищенных картин подчеркнул, что Совбез продолжит ориентировать правоохранительные органы на поиск похищенных и пропавших картин и других предметов искусства, принадлежащих российским музеям.

"Будем ориентировать ведомства, которые занимаются оперативно-розыскными мероприятиями, на эту работу [розыск похищенных предметов искусства]", - подчеркнул он.

Патрушев также напомнил, что аппарат Совбеза координирует действия правоохранителей на это направление по поручению президента РФ Владимира Путина. Секретарь Совбеза заметил, что перед церемонией передачи картин имел возможность осмотреть музей. По его словам, в его восстановлении уже многое сделано, однако предстоит еще немало работы.

В свою очередь министр культуры России Владимир Мединский назвал передачу картин "действительно историческим событием". Он отметил, что до Великой Отечественной войны музей в Гатчине обладал самой крупной коллекцией портретов в мире, и сейчас она постепенно восстанавливается. По словам министра, переданная музею находка стала большим подарком к 100-летию пригородных петербургских музеев, который отмечается в 2018 году.

История коллекции

Портретная галерея в Гатчинском дворце создавалась на протяжении всего его существования всеми владельцами. В середине XIX века Николай I разместил здесь портреты представителей рода Романовых, видных российских государственных деятелей, портреты зарубежных политических и военных деятелей, а также представителей европейских монарших домов.

До Великой Отечественной войны экспозиции и фонды музея насчитывали 54 тыс. 30 экспонатов.

Из гатчинских вещей сохранилось 16 тыс. 36 предметов. Гатчинский дворец начали реставрировать только в 1976 году. После открытия музея в мае 1985 года 8 тыс. 15 экспонатов вернулись во дворец.

Недавно по имеющимся номерам и изображениям вновь обнаруженных картин специалисты музея смогли подтвердить принадлежность произведений коллекции Гатчинского дворца. Эти произведения искусства находились в галереях Арсенального каре. Среди них — портреты императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, великих князей Павла Петровича и Николая Павловича, графа Кирилла Разумовского и адмирала Григория Спиридова, редкий портрет эрцгерцога Фердинанда работы Ван Мейтенса и короля Виктора-Эммануила работы Саббионе и др.

"Согласно Стратегии национальной безопасности России, одной из угроз национальной безопасности в области культуры являются противоправные посягательства на объекты культуры, — подчеркнули в Совбезе, — Для достижения стратегических целей обеспечения национальной безопасности в области культуры в стране усиливается координация деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по реализации государственной культурной политики".

В Совбезе отметили, что укреплению национальной безопасности в области культуры способствует улучшение материально-технической базы организаций культуры, усиление государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия — памятников истории и культуры.