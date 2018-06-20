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В Москве пройдут кинопоказы в память о Станиславе Говорухине

Культура
20 июня, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Десять его работ можно будет увидеть 22 июня

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Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кинопоказы в память о режиссере Станиславе Говорухине пройдут в кинотеатрах Москвы в пятницу 22 июня, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"В память о Станиславе Говорухине кинотеатры сети "Москино" покажут 22 июня его фильмы. Десять работ, в которых он выступил режиссером, сценаристом и актером", - написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

С полным списком кинотеатров, в которых пройдут показы, можно ознакомиться на сайте "Москино". Вход бесплатный.

Станислав Говорухин - советский и российский режиссер, депутат Госдумы. Снял несколько десятков художественных фильмов, среди которых "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок". Он скончался 14 июня в Москве на 83-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.

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