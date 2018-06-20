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Детский кинофестиваль "Алые паруса" пройдет в Крыму

Культура
20 июня, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В конкурсной программе представлены более 10 номинаций

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ТАСС, 20 июня. Двадцать шестой Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" пройдет в Крыму центре "Артек" с 27 июня по 8 июля 2018 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"С 27 нюня по 8 июля 2018 года пройдет XXVI Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека". Основные задачи - пропаганда киноискусства, знакомство детей с лучшими произведениями отечественного кинематографа, побуждение к творчеству, введение в кинопрофессии. Мероприятия, проводимые во время кинофорума, способствуют формированию высоких нравственных, патриотических, эстетических чувств, развитию духовного и интеллектуального потенциала, таланта и творческих способностей", - сказали в оргкомитете.

В программе фестиваля предусмотрены конкурсы для детей и насыщенная обучающая программа, ежедневные мастер-классы, работа развивающих клубов. Участники смены смогут снять свое продюсерское кино и показать его на конкурсе. В конкурсной программе представлены более 10 номинаций, среди которых: "Самый увлекательный фильм", "Самый добрый фильм", "Самый мудрый фильм" и другие.

"Более восторженные впечатления от "Артека" будут у взрослых, потому что это - другая планета. Другая логика, восприятие, мировоззрение, это подарок от "Алых парусов", который дает возможность перенестись в другой мир", - отметил президент фестиваля народный артист СССР Василий Лановой.

Особенностью кинофестиваля станет Больше и Малое детское жюри. Все участники - около 4 тыс. человек - будут оценивать фильмы конкурсной программы. По словам гендиректора кинофестиваля Ирины Громовой, коллектив фестиваля "занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое детское жюри". Внеконкурсная программа проходит под девизом "От мечты до достижений".

Кроме того, в рамках фестиваля юные сочинители и художники посоревнуются в написании эссе "Я мечтаю о фильме...", рецензий на просмотренные фильмы и создании афиш. Обсуждать и определять победителей будут профессионалы.

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