В Нижнем Новгороде из-за погоды отменили концерт оркестра аргентинского танго

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Концерт оркестра аргентинского танго, который должен был состояться в среду в Нижнем Новгороде в рамках посвященных чемпионату мира по футболу мероприятий, пришлось отменить из-за надвигающейся грозы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Мы приняли решение перенести концерт на 21 июня из-за плохой погоды. Завтра аргентинские музыканты выступят перед зданием кинотеатра "Октябрь" на Большой Покровской в 17 часов", - уточнили в пресс-службе.

В мероприятии намерен принять участие советник по культуре посольства Аргентинской Республики в России Орасио Лассари Матьеу.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области сообщила, что 20 июня в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, штормовой ветер и, возможно, град.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу начался 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах. 18 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч группового этапа между командами Швеции и Южной Кореи. Городу предстоит провести еще три игры: Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня).