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"Пейзаж" Малевича продали на аукционе в Лондоне за $10,4 млн

Культура
20 июня, 22:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, июня. /ТАСС

Картина была написана в 1911 году под влиянием французского художника Поля Сезанна

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ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Картина художника-авангардиста Казимира Малевича (1879-1935) под названием "Пейзаж" была продана на аукционе в Лондоне за £7,88 млн ($10,4 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в аукционном доме Christie’s по итогам вечерних торгов "Искусство импрессионизма и модернизма".

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Малевич написал "Пейзаж" в 1911 году под влиянием французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна. Однако техника исполнения работы Малевича носит гораздо более спонтанный и экспрессивный характер. Монументальная работа относится к так называемой красной серии, группе работ художника, "отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами, отсылающими зрителя к наследию фовизма и кубизма, одновременно с этим предвосхищая становление супрематизма", отметили в аукционном доме.

"Пейзаж" впервые был показан на "Московском салоне" в феврале-марте 1911 года. Уже в следующем году он экспонировался в рамках выставки петербургского "Союза молодежи", где Малевич представлял радикальное художественное объединение "Ослиный хвост". В 1927 году в Берлине состоялась выставка лучших работ художника, в число которых был включен и "Пейзаж", оставшийся в Берлине после возвращения Малевича в Россию.

Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем, в собрании которого и находилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На нынешние торги картина была выставлена из частной коллекции.

16 мая на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Супрематическая композиция" Малевича была реализована за $85,8 млн, что стало рекордной ценой за произведение художника.

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