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Юрий Башмет проведет четырехдневный музыкальный фестиваль в Италии

Культура
21 июня, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Фестиваль "Дорогами Просекко" откроется мировой премьерой концерта для флейты и арфы в исполнении Юрия Башмета и Массимо Мерчелли

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" четыре вечера подряд - с 21 по 24 июня - будет выступать в городках Конельяно и Витторио Венето итальянского региона Просекко в рамках фестиваля под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщили в пресс-службе музыканта.

Фестиваль "Дорогами Просекко" откроется мировой премьерой концерта для флейты и арфы в исполнении Юрия Башмета и Массимо Мерчелли, которому и посвящено сочинение Ришара Гальяно. Другая новинка прозвучит 23 июня - "Пять отражений на тему 24-го каприса Паганини" Кузьмы Бодрова. Это произведение написано специально для фестиваля в Просекко.

Сюрпризом концерта 22 июня станет совместное выступление "Солистов Москвы" и итальянского ансамбля "Солисты Венеции". За дирижерским пультом также будут представители двух стран - маэстро Башмет и его коллега Клаудио Симоне. В программе - Вивальди, Моцарт и Чайковский.

Финальный аккорд фестиваля поставит гала-концерт с участием прославленных солистов - самого Башмета (альт), трубача Сергея Накарякова и домристки Екатерины Мочаловой. На сцену выйдет вокальный ансамбль города Конельяно под руководством Лауры Фаббро.

VI Международный музыкальный фестиваль "Дорогами Просекко" станет частью масштабной программы "Русских сезонов" в Италии, охватывающей более 40 городов и объединяющей гастроли ведущих российских музыкальных, театральных и балетных коллективов, а также выставки и представления цирковых артистов.

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Башмет, Юрий Абрамович
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