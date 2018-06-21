Юбилейное вручение литературной премии имени братьев Стругацких пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Фантасты со всей России соберутся в четверг в Пулковской астрономической обсерватории на 20-ю церемонию вручения Международной премии в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких ("АБС- премия"). Эту престижную награду получат двое из шести финалистов, чьи произведения жюри рассмотрело в номинациях "Художественная проза" и "Критика и публицистика".

"До нашей премии существовало два отдельных конкурса по фантастике - "Бронзовая улитка" и Странник", и в 1998 году возникла идея их совместить, что мы и сделали, и с тех пор вот уже два десятилетия ежегодно мы присуждаем награды лучшим из лучших, где каждый член жюри отмечает претендентов по десятибалльной системе. Ныне премия стала международной, но отмечаем мы только произведения, написанные на русском языке", - рассказал ТАСС член правления Фонда братьев Стругацких писатель Николай Романецкий.

По его словам, ежегодно в области фантастики в мире сочиняются сотни произведений, и в самом этом жанре появляются новые направления. Так что "есть из чего выбирать". В длинном списке оказалось в общей сложности более пятидесяти сочинений - от романов и повестей до новелл и публицистики. Поэтому у жюри было очень много работы. По случаю юбилея организаторы решили собрать на праздник членов жюри и лауреатов всех лет, которые получат особые подарки.

Число спонсоров АБС-премии год от года увеличивается, благодаря чему и денежный размер этой награды в нынешнем году станет еще весомей. Лауреаты получат также диплом и золотой знак в виде гайки.

В списке финалистов - писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, а также из Лондона, где живет автор биографии "Джордж Оруэлл" Мария Карп. Посмертно в число соискателей вошел сибиряк Михаил Успенский, соавтор трилогии "Весь этот джакч"

В программе церемонии - экскурсия по Пулковской обсерватории, знакомство с орбитой малой планеты братьев Стругацких и даже "контакт с представителями инопланетных цивилизаций". После торжественной церемонии для всех участников будет организовал "Пикник на обочине" - по названию фантастической повести братьев Стругацких, которая лидирует среди прочих произведений этих авторов по числу переводов на иностранные языки - 55 изданий в 22 странах.