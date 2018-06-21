Музыкальный лекторий "Сюита зеркал" начинает работу в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Музыкальный лекторий "Сюита зеркал", организованный в рамках совместной научно-исследовательской программы Музея Анатолия Зверева (AZ) и Государственного института искусствознания, начинает работу в четверг. Он откроется на площадке ГИИ в Москве концертом-лекцией, посвященным Альфреду Шнитке, сообщила ТАСС генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева.

"В этом году Музей AZ совместно с Государственным институтом искусствознания начал работу над масштабным долгосрочным проектом по изучению отечественного искусства второй половины ХХ века. В его рамках открывается музыкальный лекторий "Сюита зеркал". Первый концерт посвящен всемирно известному композитору-авангардисту Альфреду Шнитке", - рассказала Опалева.

Советский Ренессанс

В фокусе внимания, по словам директора музея, оказались художники и музыканты, которые создавали новые направления в искусстве, формировали авангардные течения, преодолевая нормы советской официальной идеологии.

"Их называли шестидесятниками, нонконформистами, но сегодня мы предлагаем новый термин - "советский Ренессанс", который позволяет взглянуть на искусство второй половины ХХ века как на искусство во всех своих составляющих новаторское, авангардное, свободное", - пояснила Опалева.

"Зал брали штурмом"

Гости первого концерта услышат произведения Шнитке в исполнении ансамбля солистов "Студия новой музыки". "Альфред Шнитке был, наверное, самым популярным из трех авторов, сформировавших лицо советского авангарда 60-80-х годов, - Шнитке, Денисов, Губайдулина. Ему удалось расположить современные композиторские техники прямо вдоль горизонта ожиданий советской интеллигентной публики и вырваться сильно вперед. В дни его концертов зал брали штурмом; дежурила конная милиция. Каждой его премьеры ждали с нетерпением", - сказал ТАСС руководитель "Студии новой музыки" Владимир Тарнопольский.

Он отметил, что такой успех не удивителен, ведь композитор "был последним, кто подхватил уже истрепанное знамя масштабного, субъективного, "литературного" симфонизма, поднятого в России Чайковским и выпавшее уже из рук покойного Шостаковича".

"Да и в камерной музыке Шнитке явственно слышны масштаб и сила личностного высказывания, то грубого до истерики, то тонкого до истаивающей нежности. Эта музыка стремительно потеряла актуальность с падением СССР, почти все сочинения Шнитке многократно были записаны и перезаписаны за границей, где он тоже был сверхпопулярен в качестве "наследника Шостаковича", но и этот поток иссяк", - пояснил собеседник агентства.

Тарнопольский отметил, что с началом нового тысячелетия музыку Шнитке играют все чаще и чаще. "И это хорошо, так как теперь мы слышим ее "как есть", вне идеологических коннотаций "запретного", "антиреалистического" музыкального искусства", - заключил он.

В рамках лектория "Сюита зеркал" запланированы концерты, посвященные композиторам Андрею Волконскому (27 сентября 2018 года), Николаю Каретникову (15 ноября 2018 года), Софии Губайдулиной (24 января 2019 года), Арво Пярту (21 марта 2019 года).