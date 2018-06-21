Музей Москвы открывает выставку о молодежных субкультурах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Выставка "Молодежные "униформы" Москвы" открывается в Музее Москвы в четверг. Экспозиция рассказывает, почему субкультуры нужны и важны для города, и призывает сделать городскую среду более яркой и разнообразной, рассказали ТАСС организаторы.

Экспозиция, которая будет открыта до 20 августа, состоит из двух частей. Историческая часть - фотодокументация молодежных движений 1980-1990-х от всемирно известного мастера Игоря Гаврилова, обладателя награды World Press Photo. Вторую часть экспозиции составили работы современных художников.

"Рассказывать о городе можно по-разному. Для городского музея важно смотреть на Москву глазами её жителей и говорить на важные для города темы. Наша выставка о городских субкультурах - об истории недавней, но уже почти легендарной, и городе, который с тех пор стал совсем другим. Выставка будоражит память, просвещает и, самое главное, призывает сделать городскую среду более яркой, разнообразной, диалогичной", - сказала ТАСС директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

Вернуть городу яркость

Евгения Кикодзе, выступающая одним из кураторов и отвечающая за современную часть выставки, отметила, что экспозиция - о том, как субкультуры нужны и важны для города. "Сегодня социологи рассматривают город как сообщество субкультур, систему, элементы которой взаимопроникают друг в друга. В то время, как Москва всё больше стремится к новизне и очищению от всего старого, важно не допустить полной городской стерильности и вернуть разнообразие и динамику различных городских сообществ. Посмотрите, например, сейчас, когда в Москве много болельщиков чемпионата мира по футболу из разных стран - это тоже субкультура - как ярко и разнообразно на улицах", - сказала она ТАСС.

Куратор добавила, что субкультуры недавнего прошлого и яркие образы 80-90-х годов на выставке представлены фотографиями знаменитого фотографа Игоря Гаврилова - их на выставке более 70. Музей Москвы также пригласил известного куратора именно в области фотографии Ирину Чмырёву для работы над исторической фотографической частью проекта.

Разбудить воображение зрителя

В части выставки, рассказывающей о современности, представлены инсталляции и объекты Ольги Божко, Сергея Братков, Анастасии Кизиловой, группы "Кровосток", арт- группы "МишМаш", Дмитрия Цветкова и др.

"Художественная часть выставки "Молодежные "униформы" Москвы", собранная из работ современных художников, как мы надеемся, разбудит воображение зрителей. Мы все живем в городе, и это пространство нужно обживать. Чем живее будет городская среда, где люди по-разному себя ведут, одеваются, чувствуют, тем интереснее будет жить. Мы хотим, чтобы выставка пошла в народ, и в городе все начали по-разному одеваться, делать оригинальные вещи, писать песни… Таким образом мы возместим ущерб, нанесённый городу унификацией и стандартизацией", - пояснила Кикодзе.

В рамках выставки 5 июля пройдет мастер-класс "Униформа горожанина", который проведет художница Анастасия Кизилова. Она расскажет, как подарить ненужным вещам вторую жизнь, сделав из них аксессуары, текстильные изделия или даже произведение искусства.