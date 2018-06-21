Русский музей открывает в Петербурге фестиваль "Императорские сады России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Русский музей открывает в четверг ежегодный фестиваль садово-паркового искусства "Императорские сады России". В этом году он впервые пройдет в Летнем саду, сообщили представители музея.

"Фестиваль этого года проводится в Летнем саду под названием "Цветочная ассамблея", - сказал ранее журналистам директор Русского музея Владимир Гусев. Он объяснил, что в этом году исполняется 300 лет указу Петра I о проведении ассамблей, а фестиваль "Императорские сады" продолжает традицию Петровских праздников, которые император любил проводить в Летнем саду.

Главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева рассказала, что формат фестиваля в этом году тоже претерпит изменения, в том числе из-за ограничений, связанных с охраной памятников. В Летнем саду, в отличие от Михайловского, где обычно проводились фестивали, меньше возможностей размещать садовые инсталляции из деревьев, кустарников и различных конструкций на газонах, поэтому основное внимание будет уделено цветам. Флористы создадут из живых цветов композиции, которые будут подчеркивать красоту мраморных статуй, украсят аллеи сада и фонтаны.

Всего в Летнем саду будет оформлено около 20 композиций с использованием цветов, карликовых цитрусовых и хвойных деревьев, пальм. В пространстве сада появится Музей роз, в котором будут представлены исторические сорта в 36 композициях, у подножия памятника баснописцу Ивану Крылову будет разбит французский партер, цветочными композициями будут украшены фонтаны Летнего сада. В огороде Петра I на территории Летнего сада планируется выставка из шести картин в стиле Джузеппе Арчимбольдо из фруктов, овощей, грибов и пряных трав. В боскете Птичий двор будет оформлен испанский дворик - эта композиция будет создана совместно с филиалом Русского музея в Малаге.

Международный фестиваль "Императорские сады России" проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. С каждым годом он набирает популярность, его посещают более 100 тысяч человек. Фестивали прошлых лет посвящались французским, итальянским, британским и восточным садам, искусству лабиринта, русскому авангарду и другим темам, связанным с развитием мирового искусства и ландшафтного дизайна.

В этом году фестиваль продлится с 21 по 27 июня. В этот период вход в Летний сад будет платным.