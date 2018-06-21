В Туве археологи нашли мумию I века до н. э

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Мумия, предположительно, I века до нашей эры обнаружена в ходе археологической экспедиции в Туве сотрудниками Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, сообщила в четверг пресс-служба петербургского института.

"В ходе работ ИИМК РАН на грант Русского Географического Общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно- Шушенской ГЭС на могильнике Терезин произошло сенсационное открытие: расчищена и "снята крышка" с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная I веком до н. э.", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что прогнозы археологов относительно состояния мумии очень оптимистичны: вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции.

Полевой сезон экспедиции в Туве петербургских археологов начался в мае.