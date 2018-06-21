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Конкурс оперных певцов под руководством Хосе Каррераса пройдет в Москве

Культура
21 июня, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Мероприятие состоится в сентябре в музыкальном театре "Геликон-опера"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международный конкурс теноров фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас гран-при", который возглавит испанский певец, пройдет в московском музыкальном театре "Геликон-опера" с 10 по 15 сентября. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минкультуры РФ.

Певцы могут подать заявки до 10 августа через официальный сайт смотра. После торжественного открытия конкурса 10 сентября участников ждет два тура испытаний, в том числе прослушивание с фортепиано. Финальный этап 15 сентября пройдет в сопровождении оркестра. В этот же день состоится награждение лауреатов.

Оценивать выступления будут оперные певцы Джакомо Арагаль (Испания), Илеана Котрубас (Румыния), Дмитрий Корчак (Россия), профессор Консерватории Пезаро (Италия) Лоренцо Бавай, художественный руководитель театра "Геликон- опера" Дмитрий Бертман и генеральный директор - художественный руководитель Большого театра "Лисео" (Испания) Кристина Шепельман.

Лауреатов ждут денежные премии. Обладатель гран-при получит приз в размере 700 тыс. рублей. Кроме того, будут вручены первая премия (500 тыс. рублей), вторая премия (350 тыс. рублей) и третья премия (250 тыс. рублей), уточнили в Минкультуры.

Международный конкурс теноров фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас гран-при" проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

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