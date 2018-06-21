На затонувшем у берегов Крыма судне дайверы нашли картины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Более 10 картин, в том числе, предположительно, написанные Иваном Айвазовским, обнаружили участники подводной экспедиции "Нептун" на затонувшем в конце XIX века у берегов Крыма пароходе "Генерал Коцебу". Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель экспедиции Роман Дунаев.

"Обнаружили более десятка картин в салоне для пассажиров первого класса. Картины практически не сохранились. Они в рамах, видны какие-то отдельные фрагменты, но под слоем ила есть еще картины, которые могут сохраниться идеально. Очень большая вероятность, что среди них могут быть картины кисти Айвазовского", - отметил Дунаев.

По его словам, судно находится на глубине около 40 м в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

Экспедиция "Нептун" проводится совместно с крымским Черноморским центром подводных исследований и организована на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым - перекресток цивилизаций".

Цель экспедиции, которая продлится с начала мая по конец октября, обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек: гидроакустиков и водолазов из разных регионов России.

О пароходе

Заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Викто Вахонеев сообщил ТАСС, что пароход "Генерал Коцебу" был обнаружен представителями центра спустя 120 лет после его гибели в 1895 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Его длина 64 м, ширина 8, 6 м, водоизмещение - 1250 т. Мог взять на борт более 500 пассажиров.

Двухпалубный "Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем была представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал.

16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.