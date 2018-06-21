Оркестр и солисты Большого театра дадут бесплатный концерт в центре Москвы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Симфонический оркестр и солисты Большого театра России под руководством главного дирижера ГАБТ Тугана Сохиева 24 июня в 16:00 выступят на Театральной площади Москвы, посетить концерт бесплатно смогут все желающие. Об этом сообщил в четверг генеральный директор главного музыкального театра страны Владимир Урин.

"Сама по себе идея, чтобы опера выходила за рамки привычных зрительных залов, не нова, и в мире это достаточно часто используется. Но, к сожалению, наша российская погода этому не очень способствует. Тем не менее, мы делаем это, и я очень надеюсь, что такая акция станет регулярной", - сказал Урин.

Сохиев отметил, что полуторачасовую программу концерта старались максимально разнообразить, включив как оперные арии, так и симфонические увертюры. "Прозвучит музыка от увертюры Верди к опере "Сила судьбы" до "Соловья" Алябьева, потому что мы понимаем, что публика придет разная, кто-то впервые услышит оперу", - добавил он.

Выступление станет частью масштабного проекта "Опера без границ", также прошедшего в Мюнхене, Берлине и Лондоне.

Мероприятие поддерживает BMW Group Россия. Генеральный директор компании Штефан Тойхерт подчеркнул, что идея привезти фестиваль в Москву связана как с близкими отношениями BMW Group Россия и Большого театра, так и с проходящим в России чемпионатом мира по футболу.

"После долгого планирования, наконец, мы запускаем этот проект в Москве. Конечно, Москва - это самый большой город Европы, и мы запускаем это сейчас, в период чемпионата мира по футболу, когда внимание всего мира приковано к Москве", - отметил Тойхерт, посоветовав желающим посетить воскресный концерт прийти пораньше, чтобы занять удачные места.