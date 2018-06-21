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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов осенью дадут концерт на сцене Большого театра

Культура
21 июня, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Артисты представят столичным зрителям новую программу Verdi Gala, состоящую из итальянских арий

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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Оперные исполнители Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 26 ноября впервые дадут концерт на Исторической сцене Большого театра России. Об этом сообщили в пресс-службе организатора вечера, компании Berin Art.

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Артисты представят столичным зрителям новую программу Verdi Gala, состоящую из итальянских арий. Аккомпанировать будет Большой симфонический оркестр им. Чайковского, за дирижерский пульт встанет Микеланджело Мацца. В концерте примут участие специальные гости - американское меццо-сопрано Долора Заджик и солист Большого театра, баритон Эльчин Азизов, а также Государственный академический русский хор им. Свешникова.

Организаторы обещают сделать все возможное, чтобы избежать спекулятивной продажи билетов на концерт. "После ажиотажа вокруг концерта Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова зимой 2018 года было принято решение сделать все возможное для того, чтобы стоимость билетов была доступной для всех поклонников творчества Анны и Юсифа. Билеты на концерт будут стоить от 550 рублей и появятся в продаже 22 июня на сайте Большого театра", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что самые дорогие билеты будут стоить 88 тыс. рублей.

В последний раз Нетребко и Эйвазов выступили с сольным концертом в Москве 7 февраля 2018 года в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Вечер привлек внимание билетных спекулянтов - цены у перекупщиков доходили до 150 тыс. рублей за билет.

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Персоны
Нетребко, Анна Юрьевна
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