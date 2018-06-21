Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов осенью дадут концерт на сцене Большого театра

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Оперные исполнители Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 26 ноября впервые дадут концерт на Исторической сцене Большого театра России. Об этом сообщили в пресс-службе организатора вечера, компании Berin Art.

Артисты представят столичным зрителям новую программу Verdi Gala, состоящую из итальянских арий. Аккомпанировать будет Большой симфонический оркестр им. Чайковского, за дирижерский пульт встанет Микеланджело Мацца. В концерте примут участие специальные гости - американское меццо-сопрано Долора Заджик и солист Большого театра, баритон Эльчин Азизов, а также Государственный академический русский хор им. Свешникова.

Организаторы обещают сделать все возможное, чтобы избежать спекулятивной продажи билетов на концерт. "После ажиотажа вокруг концерта Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова зимой 2018 года было принято решение сделать все возможное для того, чтобы стоимость билетов была доступной для всех поклонников творчества Анны и Юсифа. Билеты на концерт будут стоить от 550 рублей и появятся в продаже 22 июня на сайте Большого театра", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что самые дорогие билеты будут стоить 88 тыс. рублей.

В последний раз Нетребко и Эйвазов выступили с сольным концертом в Москве 7 февраля 2018 года в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Вечер привлек внимание билетных спекулянтов - цены у перекупщиков доходили до 150 тыс. рублей за билет.