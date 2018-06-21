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Медведев принял отставку первого замглавы Минкультуры Аристархова

Культура
21 июня, 15:09 дата обновления: 21 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Владимир Аристархов курировал деятельность Департамента науки и образования, а также вопросы информатизации культуры

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Владимир Аристархов

Владимир Аристархов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности первого замглавы Минкультуры РФ Владимира Аристархова. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства РФ.

"Освободить Аристархова Владимира Владимировича от должности первого заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

В министерстве Аристархов непосредственно курировал деятельность Департамента науки и образования, а также вопросы информатизации культуры.

Владимир Аристархов в 1992 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2007-2011 годах был депутатом Московской областной думы, в 2012-2013 годах - советником министра культуры РФ, директором Департамента контроля и кадров Минкультуры.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Аристархов, Владимир Владимирович
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