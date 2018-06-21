Российский фильм "Тренер" 29 июня выйдет на экраны кинотеатров Китая

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Картина российского производства "Тренер", премьера которой в Китае состоится 29 июня, будет демонстрироваться на 10 тыс. киноэкранов по всей стране. Об этом в четверг на пресс-конференции в российском посольстве в Пекине сообщил режиссер фильма Данила Козловский.

"Широкий показ фильма в Китае пройдет в 7 тыс. кинотеатров - это порядка 10 тыс. экранов", - сказал Козловский.

Он также отметил, что для китайского зрителя фильм выйдет "без купюр", его продолжительность и контент полностью совпадают с оригинальной лентой.

"Сама по себе картина "Тренер" - достаточно универсальна. [...] Это говорит о том, что, возможно, ее примут в Китае хорошо", - продолжил режиссер и отметил, что "местный рынок и зритель явления сами по себе уникальные".

Вместе с Козловским на премьере фильма в Пекине присутствовали его коллеги, исполнители главных ролей Андрей Смоляков, Ирина Горбачева и Александр Ильин.

В российский прокат "Тренер" вышел 19 апреля 2018 года. Картина стала дебютной режиссерской работой Козловского, он также выступил в качестве продюсера и соавтора сценария.