Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский фильм "Тренер" 29 июня выйдет на экраны кинотеатров Китая

Культура
21 июня, 16:50 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 21, июня. /ТАСС

Картина будет демонстрироваться в 7 тыс. кинотеатров по всей стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Картина российского производства "Тренер", премьера которой в Китае состоится 29 июня, будет демонстрироваться на 10 тыс. киноэкранов по всей стране. Об этом в четверг на пресс-конференции в российском посольстве в Пекине сообщил режиссер фильма Данила Козловский.

Смотрите также
Кадр из фильма "Тренер"

Фильм "Тренер" как публичная исповедь Данилы Козловского

"Широкий показ фильма в Китае пройдет в 7 тыс. кинотеатров - это порядка 10 тыс. экранов", - сказал Козловский.

Он также отметил, что для китайского зрителя фильм выйдет "без купюр", его продолжительность и контент полностью совпадают с оригинальной лентой.

"Сама по себе картина "Тренер" - достаточно универсальна. [...] Это говорит о том, что, возможно, ее примут в Китае хорошо", - продолжил режиссер и отметил, что "местный рынок и зритель явления сами по себе уникальные".

Вместе с Козловским на премьере фильма в Пекине присутствовали его коллеги, исполнители главных ролей Андрей Смоляков, Ирина Горбачева и Александр Ильин.

В российский прокат "Тренер" вышел 19 апреля 2018 года. Картина стала дебютной режиссерской работой Козловского, он также выступил в качестве продюсера и соавтора сценария.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости