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Работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна привезут в Музей пейзажа в Плесе

Культура
21 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Экспозиция откроется 12 июля

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Музей пейзажа в Плесе

Музей пейзажа в Плесе

© Владимир Смирнов/ТАСC

ТАСС, 21 июня. Более 30 произведений американских представителей поп-арта Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна привезут в Музей пейзажа, расположенный в Плесе Ивановской области, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь музея Татьяна Секирина.

"Выставка называется "Арт-революция". Будет представлено более 30 работ - шелкография и стереография. К нам везет эти работы Европейский культурный фонд. Уорхола серию "Вымирающие виды", несколько портретов - Мэрилин Монро, Бетховена, Ленина - и комиксы Лихтенштейна. В Ивановской области произведения этих культовых художников будут экспонироваться впервые", - сказала Секирина.

Она уточнила, что экспозиция откроется 12 июля и будет работать до 25 августа.

Музей пейзажа в Плесе открыли 14 ноября 1997 года. Экспозиция русской пейзажной живописи располагается в старинном купеческом особняке Грошевых-Подгорновых. В постоянной экспозиции музея представлены работы художников-пейзажистов второй половины XIX - начала XX веков - А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и других.

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