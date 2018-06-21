Работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна привезут в Музей пейзажа в Плесе

ТАСС, 21 июня. Более 30 произведений американских представителей поп-арта Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна привезут в Музей пейзажа, расположенный в Плесе Ивановской области, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь музея Татьяна Секирина.

"Выставка называется "Арт-революция". Будет представлено более 30 работ - шелкография и стереография. К нам везет эти работы Европейский культурный фонд. Уорхола серию "Вымирающие виды", несколько портретов - Мэрилин Монро, Бетховена, Ленина - и комиксы Лихтенштейна. В Ивановской области произведения этих культовых художников будут экспонироваться впервые", - сказала Секирина.

Она уточнила, что экспозиция откроется 12 июля и будет работать до 25 августа.

Музей пейзажа в Плесе открыли 14 ноября 1997 года. Экспозиция русской пейзажной живописи располагается в старинном купеческом особняке Грошевых-Подгорновых. В постоянной экспозиции музея представлены работы художников-пейзажистов второй половины XIX - начала XX веков - А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и других.