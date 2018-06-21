В Петербурге назвали лауреатов премии имени братьев Стругацких

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Лауреатов международной премии в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия) назвали в Санкт-Петербурге. Юбилейная, 20-я церемония вручения этой награды прошла в четверг в Пулковской астрономической обсерватории, передает корреспондент ТАСС.

В номинации "Художественная литература" премии удостоены авторы трилогии "Весь этот джакч" петербуржец Андрей Лазарчук и писатель из Красноярска Михаил Успенский (посмертно). Во второй номинации - "Критика и публицистика" победила московский публицист Мария Галина, автор цикла Hyperfiction в журнале "Новый мир".

"За эти 20 лет премия стала не только международной, но и крупнейшей в России премией в области литературной фантастики. Я думаю, если бы учредитель премии Борис Натанович Стругацкий был бы с нами в этом зале, он был бы доволен", - сказал председатель оргкомитета премии писатель Сергей Арно.

Победители вместе с дипломом и денежной премией получили знак в виде золотой семигранной гайки. Лауреатам и гостям были вручены юбилейные иллюстрированные альбомы, представляющие в лицах всю 20-летнюю историю самой крупной российской премии в области фантастики. Мэтр петербургской фотожурналистики Павел Маркин получил почетную грамоту за создание фотолетописи этой награды.

История премии

Основателем АБС-премии выступил писатель Борис Стругацкий (1933-2012), который ежегодно выдвигал номинантов на рассмотрение жюри. После его кончины все предложения исходят исключительно от членов жюри, костяк которого был сформирован Стругацким из писателей-фантастов, литературных критиков и издателей. К рассмотрению принимаются только произведения, написанные на русском языке.

За годы существования АБС-премии ее лауреатами и финалистами стали десятки известных писателей, среди них Михаил Веллер, Виктор Пелевин, Кир Булычев, Александр Житинский, Дмитрий Быков, Вячеслав Рыбаков, Андрей Лазарчук, Михаил Успенский.

До того как стать писателем, Борис Стругацкий работал в Пулковской обсерватории. Гостям церемонии дали возможность заглянуть в большой телескоп, полюбоваться на Петербург со смотровой площадки, увидеть здание общежития, послужившее прототипом знаменитого института НИИЧАВО из книги "Понедельник начинается в субботу", а также увидеть орбиту планеты братьев Стругацких.

Всего произведения братьев Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира.