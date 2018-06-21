Памятник Александру Солженицыну установят до конца года на одноименной улице в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился установить монумент лауреату Нобелевской премии Александру Солженицину до конца 2018 года в Таганском районе столицы. Соответствующий документ, подписанный 20 июня, опубликован в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Установить до 31 декабря 2018 г. монумент А. И. Солженицыну в сквере между домами 11 и 13 по улице Александра Солженицына при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию и изготовлению скульптурной части и постамента монумента за счет средств представительства Русского благотворительного фонда Александра Солженицына (Швейцария) в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Другим документом, опубликованным в четверг, Собянин распорядился установить памятный знак советскому ученому, конструктору авиационных двигателей Архипу Люльке (1908-1984 гг.). Памятник будет установлен в сквере на улице Константинова в Москве на средства филиала "ОДК-УМПО" - Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) им. Люльки.

Собянин также подписал распоряжение об установке монумента классику русской литературы Ивану Тургеневу в центре Москвы в одноименном сквере. Согласно документу памятник установят до конца 2018 года за счет средств общества "Амстердам". Ответственным за выполнение поручений назначен заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Солженицын - русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель. В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Среди его важнейших произведений "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "В круге первом", эпопея "Красное колесо". Солженицын скончался на 90-м году жизни в Москве в ночь на 4 августа 2008 года.

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) - классик русской литературы, чьи произведения являются обязательной частью общеобразовательных школьных программ России. Наиболее известные произведения писателя - романы "Отцы и дети", "Дворянское гнездо", повесть "Ася", рассказ "Муму" и цикл рассказов "Записки охотника".