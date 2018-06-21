Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

MTV объявил о перезапуске своих мультсериалов и шоу

Культура
21 июня, 21:49 UTC+3

Президент MTV Крис МакКарти назвал архивы телеканала "крупнейшей молодежной библиотекой в ​​истории телевидения"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Yvonne Hemsey/Getty Images

MTV объявил об основании MTV Studios, которая займется перезапуском мультсериалов и шоу телекомпании. Об этом в четверг сообщает The Hollywood Reporter.

MTV Studios начнет с мультсериала "Дарья" (Daria), который теперь будет называться "Дарья и Джоди". Кроме того, в планах студии перевыпуск мультсериала "Эон Флакс" (Aeon Flux), а также реалити-шоу "Невозможное возможно" (Made) и "Реальный мир" (The Real World).

Президент MTV Крис МакКарти назвал архивы телеканала "крупнейшей молодежной библиотекой в ​​истории телевидения". Говоря о перезапуске мультсериала "Бивис и Баттхед" (Beavis and Butt-head) и шоу "Семейка Осборнов" (The Osbournes), он заявил, что телеканал пока "не готов это анонсировать, однако не против этого". По его словам, такая идея рассматривается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
3
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Сбербанк изменит свою программу лояльности
7
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости