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В Петербурге в День памяти и скорби пройдет акция "Музыка войны и победы"

Культура
22 июня, 0:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В программе прозвучит редко исполняемая "Патетическая увертюра", написанная Николаем Мясковским к 30-летию РККА, а также произведения Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Патриотическая акция "Музыка войны и победы" пройдет в Петербурге в пятницу - в День памяти и скорби. Общедоступный концерт, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны, состоится на Соборной площади Петропавловской крепости, способной вместить тысячи горожан и гостей.

Эту благотворительную программу из отечественной классики представит симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя коллектива народного артиста России Сергея Стадлера.

"Мы уже в пятый раз проводим в Петропавловской крепости такой общедоступный концерт, что стало новой городской традицией. Нынешняя программа посвящена не только Великой Отечественной, но и всем нашим победам и по-особому отмечает 100-летие образования Красной армии", - сказал ТАСС маэстро Сергей Стадлер.

Так, он включил в программу редко исполняемую "Патетическую увертюру", написанную Николаем Мясковским к 30-летию РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии).

В этом же концерте прозвучат музыка из оратории "Сказание о битве за Русскую землю" Юрия Шапорина, сцена "Ледовое побоище" из кантаты "Александр Невский" Сергея Прокофьева, траурно-триумфальная прелюдия памяти героев Сталинградской битвы Дмитрия Шостаковича. Программу дополнят "Славянский марш" Петра Чайковского и эпизод "Восстание" из сюиты к балету "Броненосец "Потемкин" Александра Чайковского.

"Мы хотим напомнить о подвигах русских солдат о нашей славной истории", - сказал Стадлер, особо отметивший патриотическую составляющую программы.

Концерт будет дополнен выставкой под открытым небом. Зрителям представят 12 картин советских художников на военную тему из собраний Центрального военно-морского музея и Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Копии высокого качества, не боящиеся дождя, выполнены мастерами арт-центра Vincent. Полотна можно трогать руками.

"Петербург-концерт" ежегодно проводит памятную патриотическую акцию "Музыка войны и победы" при поддержке комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга.

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