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Гостям выставки в Музее Победы покажут погоны Сталина и знаки различия Российской армии

Культура
22 июня, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

На выставке, которая будет работать до 31 июля, представлено более 70 экспонатов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выставка об истории знаков различия за последний век - от Красной Армии до современных российских Вооруженных сил - открывается 22 июня в Москве в Музее Победы, рассказал ТАСС директор музея Александр Школьник.

"Это уникальный проект, позволяющий проследить всю 100-летнюю историю нашей армии. Здесь выставлены подлинные реликвии советской и российской армии, которые нигде больше нельзя увидеть - форма солдат и офицеров практически всех родов войск, начиная с первой половины ХХ века и заканчивая современным обмундированием, знаки различия - от погон рядового бойца РККА до маршальских погон Сталина", - отметил собеседник агентства.

На выставке представлено более 70 экспонатов. Среди прочего гости музея увидят повседневную летнюю форму начальника Генерального штаба РККА генерала армии Кирилла Мерецкова, парадную шинель командующего Киевским особым военным округом генерал-полковника Михаила Кирпоноса, петлицы начальника Генштаба Красной Армии маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, парадно-выходные погоны адмирала Военно-Морского флота Арсения Головко и другие реликвии.

Экспозиция создана при участии Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО), Центрального музея Вооруженных сил РФ, Государственного исторического музея, Центрального архива Минобороны РФ, Российского государственного архива социально-политической истории, Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности РФ и ООО "Лейбштандарт".

Выставка будет работать до 31 июля.

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