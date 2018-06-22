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Рэпер Face объявил об уходе в армию

Культура
22 июня, 5:53 UTC+3

Об этом он сообщил в своем Twitter

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский рэп-исполнитель Иван Дремин, известный как Face, заявил, что уходит в армию. Об этом он написал в своем Twitter.

"Ухожу в армию, увидимся через год", - сообщил он.

В комментариях под записью размещена фотография, предположительно, с прохождения рэпером призывной комиссии.

21-летний исполнитель родом из Уфы получил широкую известность в 2017 году, после публикации "ВКонтакте" его альбома No Love и нескольких видеоклипов.

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