Рэпер Face объявил об уходе в армию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский рэп-исполнитель Иван Дремин, известный как Face, заявил, что уходит в армию. Об этом он написал в своем Twitter.

"Ухожу в армию, увидимся через год", - сообщил он.

Ухожу в армию, увидимся через год — FACE (@faceislove) 21 June 2018

В комментариях под записью размещена фотография, предположительно, с прохождения рэпером призывной комиссии.

21-летний исполнитель родом из Уфы получил широкую известность в 2017 году, после публикации "ВКонтакте" его альбома No Love и нескольких видеоклипов.