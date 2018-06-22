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В Мехико открылся фестиваль "Неделя российского кино"

Культура
22 июня, 8:28 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

В программу вошли семь полнометражных картин и одна короткометражная, снятые режиссерами из России

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МЕХИКО, 22 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вторая с 2016 года "Неделя российского кино" в Мексике открылась в четверг вечером в Мехико показом фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта. В программу фестиваля, который до 27 июня будет идти в одном из залов сети кинотеатров Cinepolis, вошли семь полнометражных картин - в том числе несколько дебютных работ - и одна короткометражная, снятые российскими режиссерами.

"Мы привезли очень разнообразную программу, составленную из фильмов разных жанров", - сказал на открытии фестиваля его художественный руководитель, продюсер Сергей Новожилов. В этот раз мексиканской публике представят такие картины, как "Белые ночи" (режиссеры Татьяна Воронецкая и Андрей Богатырев), "Близкие" (режиссер Ксения Зуева), "Доминика" (режиссер Олег Агейчев), "Короткие волны" (режиссер Михаил Довженко), "Параллельные прямые пересекаются в бесконечности" (режиссер Лика Алексеева), "Сын" (режиссер Слава Росс) и короткометражный фильм "302 БИС" (режиссер Андрей Мышкин)".

Как рассказал корреспонденту ТАСС член российской делегации, генеральный директор "Фест-Синема" Сергей Лось, ряд картин из числа привезенных в Мексику уже показывались за рубежом. "Восприняли их по-разному, страны разные, и восприятие отличается, но интерес к российскому кино в настоящее время есть, - отметил он - В частности, фильм, которым открываем "Неделю" в Мексике, завоевал немало международных призов".

По словам сотрудницы компании Cinepolis Стефани Петерсен, участвовавшей в организации "Недели", в Мексике немало тех, кому интересно именно авторское зарубежное кино. "Людям нравится смотреть фильмы из других стран, которые полностью отличаются от того, к чему они привыкли", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Петерсен отметила, что в 2016 году показ российских фильмов вызвал интерес у местных зрителей, зал всякий раз заполнялся на 55%, что на 30% выше среднего показателя для фестивального кино.

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