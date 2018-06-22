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Александр Домогаров снимется в продолжении фильмов про приключения гардемаринов

Культура
22 июня, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

События четвертой части будут происходить в 1787 году во время русско-турецкой войны

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Александр Домогаров

Александр Домогаров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ Александр Домогаров сыграет роль в фильме "Гардемарины-4", который начинает снимать режиссер Светлана Дружинина. Об этом актер рассказал в интервью ТАСС в пятницу.

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В конце июня Министерство культуры РФ выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов Светланы Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина про приключения гардемаринов вышла в 1988 году. "Самое главное, что Светлана Сергеевна [Дружинина] не оставляет этих планов, - сказал Домогаров, который играл в третьей части ленты. - А я планирую сниматься в этой картине, да, готов поддержать этот проект".

При этом Домогаров считает, что в новой ленте ведущую роль сыграют молодые актеры, "они уже будут на первом плане". События четвертого фильма про приключения гардемаринов будут происходить в 1787 году во время русско-турецкой войны. Он был задуман еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не стартовали. В новой картине сыграют и другие актеры, знакомые зрителям по предыдущим "Гардемаринам".

Также Домогаров рассказал, что снимается в художественном фильме японского режиссера, отказавшись пока назвать его имя. "Сейчас мы ездили в Японию, сняли свою часть фильма с японской группой, с японским режиссером, с малым количеством русских артистов, - пояснил актер. - Это художественная картина, в ней речь идет о русско-японской войне. Действие происходит в Мацуяме, в лагере для военнопленных".

На счету Александра Домогарова около 40 фильмов и более 50 сериалов, также он играет в театре. Самые известные картины с участием актера - "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Огнем и мечом", "Глянец", "Царь", "Большой".

12 июля Домогарову исполнится 55 лет. Актер рассказал в интервью, что в этот день он даст большой творческий вечер в театре Российской Армии, куда придут его друзья, коллеги, близкие люди. Сам артист, в частности, планирует вместе с музыкантами исполнить несколько песен.

"К юбилею делаем почти все новое, - пояснил Домогаров. - Мне жалко убирать песни из старой программы на стихи Николая Гумилева, Юрия Левитанского, жалко убирать Александра Вертинского. Они тоже останутся". Имена гостей вечера пока не озвучиваются.

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