Большой театр впервые выступит в Доброграде

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые проведет гастроли в Доброграде. Концерт, в котором примут участие оркестр ГАБТ под руководством главного дирижера Тугана Сохиева и солисты оперной труппы, состоится в субботу, 23 июня, сообщила ТАСС в пятницу пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

Новикова также отметила, что Доброград стал местом проведения фестивалей под общим названием "PRO Добро". В прошлом году прошли фестивали фигурного катания Евгения Плющенко и авторской песни Олега Митяева. "Фестиваль-2018 пройдет под знаком классической музыки и включит выступления оркестров "Русская филармония" и "Виртуозы Москвы", концерт Дениса Мацуева и концерт оркестра Большого театра под управлением Тугана Сохиева с участием солистов оперы", - проинформировала пресс-атташе ГАБТ.

Представляя программу концерта, Новикова сообщила, что первое отделение откроется увертюрой к опере Михаила Глинки "Руслан и Людмила". Затем прозвучат арии из опер Николая Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Майская ночь" и опер Петра Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", которые исполнят солисты ГАБТ Анна Аглатова, Богдан Волков, Анна Бондаревская, Игорь Головатенко, Олег Долгов.

Второе отделение посвящено западной музыкальной классике. В частности, будут исполнены арии из оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале" и оперы Жоржа Бизе "Кармен". "Финальным номером станет "Застольная" из "Травиаты" Джузеппе Верди, которая прозвучит в исполнении всех участников концерта", - заключила пресс-атташе Большого театра.