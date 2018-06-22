Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большой театр впервые выступит в Доброграде

Культура
22 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Концерт состоится 23 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые проведет гастроли в Доброграде. Концерт, в котором примут участие оркестр ГАБТ под руководством главного дирижера Тугана Сохиева и солисты оперной труппы, состоится в субботу, 23 июня, сообщила ТАСС в пятницу пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

Новикова также отметила, что Доброград стал местом проведения фестивалей под общим названием "PRO Добро". В прошлом году прошли фестивали фигурного катания Евгения Плющенко и авторской песни Олега Митяева. "Фестиваль-2018 пройдет под знаком классической музыки и включит выступления оркестров "Русская филармония" и "Виртуозы Москвы", концерт Дениса Мацуева и концерт оркестра Большого театра под управлением Тугана Сохиева с участием солистов оперы", - проинформировала пресс-атташе ГАБТ.

Представляя программу концерта, Новикова сообщила, что первое отделение откроется увертюрой к опере Михаила Глинки "Руслан и Людмила". Затем прозвучат арии из опер Николая Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Майская ночь" и опер Петра Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", которые исполнят солисты ГАБТ Анна Аглатова, Богдан Волков, Анна Бондаревская, Игорь Головатенко, Олег Долгов.

Второе отделение посвящено западной музыкальной классике. В частности, будут исполнены арии из оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале" и оперы Жоржа Бизе "Кармен". "Финальным номером станет "Застольная" из "Травиаты" Джузеппе Верди, которая прозвучит в исполнении всех участников концерта", - заключила пресс-атташе Большого театра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Владимирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
2
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
3
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
СМИ: Польша возвращает в строй танки Т-72
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости