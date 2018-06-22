Валерий Гергиев по рекомендации врача отменяет выступление в Германии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев по рекомендации врача передает руководство концертом Российско-немецкой музыкальной Академии 23 июня в Бад-Киссингене своему коллеге Александру Сладковскому. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (ГСО РТ), возглавляемого Сладковским.

"По совету своего доктора, Гергиеву придется меньше работать в качестве дирижера и даже отменить отдельные концерты, один из которых - концерт с Российско-немецкой музыкальной Академией, запланированный в Бад-Киссингене на фестивале Kissinger Sommer. По рекомендации маэстро Гергиева, в этот вечер за пульт встанет народный артист России Александр Сладковский", - сказали в пресс-службе.

В оркестре также отметили, что Сладковский нередко выступает в концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге и "хорошо знаком с творчеством Валерия Гергиева". "Это делает его идеальным кандидатом для замены маэстро Гергиева на этом концерте", - подчеркнули в ГСО РТ.

По информации ГСО РТ, по просьбе Гергиева также изменены программы его концертов в Санкт-Петербурге и Берлине.