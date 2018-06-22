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Волонтеры помогут восстановить усадьбу Строгановых в Псковской области

Культура
22 июня, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Реализация проекта рассчитана на 2018-2023 годы

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ТАСС, 22 июня. Волонтеры Псковской области примут участие в работах по восстановлению ансамбля зданий усадьбы Строгановых XVII-XIX веков в Волышово Порховского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Государственный комитет по охране объектов культурного наследия и Научно-производственныйцентр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области в июле открывают лагерь "Волонтерская усадьба". Первым объектом, где будут работать добровольцы, станет памятник федерального значения "Ансамбль зданий усадьбы Строганова, XVII-XIX века", - говорится в сообщении.

Добровольцы под руководством опытных архитекторов-реставраторов будут жить и работать на территории усадьбы. Организаторы проекта "Волонтерская усадьба" запланировали проведение лекций об истории памятника, вечерние поэтические чтения, фестиваль "Строганофф-фест".

Реализация проекта рассчитана на 2018-2023 годы.

В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии. Поясняется, что здания необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка.

Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году. Господский дом был построен в смешанном стиле: центральная часть - барокко, боковые - классицизм. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.

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