Государственный симфонический оркестр Татарстана опроверг рассылку о здоровье Гергиева

ТАСС, 22 июня. Пресс-служба Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (ГСО РТ) не направляла в СМИ релиз о том, что руководитель оркестра, дирижер Александр Сладковский заменит своего коллегу Валерия Гергиева на фестивале Kissinger Sommer в немецком Бад-Киссингене 23 июня. Об этом говорится в официальном письме ГСО РТ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Рассылка информации в СМИ была сделана третьим лицом, чьи почта и телефон не принадлежат Государственному симфоническому оркестру Республики Татарстан", - говорится в заявлении. Там также уточняется, что "любое официальное письмо без подписи художественного руководителя или его заместителя не является действительным".

Ранее в пятницу в редакцию ряда СМИ поступило сообщение, оформленное на бланке ГСО РТ, с информацией о том, что, "по совету своего доктора, Гергиеву придется меньше работать в качестве дирижера и даже отменить отдельные концерты, один из которых - концерт с Российско-немецкой музыкальной Академией, запланированный в Бад-Киссингене на фестивале Kissinger Sommer.

Эти данные опровергла пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина, заявив, что "Валерий Гергиев нигде официально не заявлял, не планировал и не подтверждал организаторам своего выступления с оркестром Российско-немецкой музыкальной академии в Бад-Киссингене 23 июня, в связи со своим сверхплотным графиком в этот период на XXVI музыкальном фестивале "Звезды белых ночей".