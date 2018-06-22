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Умер поэт Наум Коржавин

Культура
22 июня, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Он скончался в США на 93-м году жизни

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Наум Коржавин

Наум Коржавин

© Федор Савинцев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Коржавин умер в США, где жил долгие годы. Об этом ТАСС сообщила друг поэта Вероника Долина.

"Наум Коржавин скончался", - сказала она. По ее словам, "это информация от дочери Коржавина". Долина добавила, что "последние годы поэт жил в США, скорее всего, прощание с ним пройдет в Америке".

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Наум Коржавин

Биография Наума Коржавина

Коржавину было 92 года.

Наум Коржавин родился 14 октября 1925 года, окончил Литературный институт. Известность ему принесла публикация подборки стихов в альманахе "Тарусские страницы" (1961 год). В 1963 году вышел первый и единственный в СССР сборник "Годы".

В 1970-х годах Коржавин уехал в США, однако начиная с первых лет перестройки, поэт несколько раз приезжал в Москву, где издавались его книги и стихотворные сборники.

Лауреат премий "Большая книга", "Венец" (2015) и "Поэт" (2016).

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