Дочь Коржавина назвала причину смерти поэта

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Поэт Наум Коржавин умер в пятницу у себя дома, в окружении родных. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила дочь поэта Елена Рубинштейн.

"Папа умер сегодня дома, в окружении всех своих родных и близких, - рассказала она. - Причина - острая сердечная недостаточность". "Папа был в сознании, он дождался священника, тот прочитал молитву, перекрестил, и он умер. Очень тихо и спокойно ушел", - отметила дочь поэта.

Наум Коржавин в последнее время плохо себя чувствовал, ему сложно было разговаривать. "Он не мог сказать какие-то последние слова, так как ему было трудно, но перед самым уходом он поцеловал мою руку", - добавила Елена.