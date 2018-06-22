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Дочь Коржавина назвала причину смерти поэта

Культура
22 июня, 20:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Поэт умер 22 июня в окружении родных

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Наум Коржавин

Наум Коржавин

© Федор Савинцев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Поэт Наум Коржавин умер в пятницу у себя дома, в окружении родных. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила дочь поэта Елена Рубинштейн.

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Наум Коржавин

Биография Наума Коржавина

"Папа умер сегодня дома, в окружении всех своих родных и близких, - рассказала она. - Причина - острая сердечная недостаточность". "Папа был в сознании, он дождался священника, тот прочитал молитву, перекрестил, и он умер. Очень тихо и спокойно ушел", - отметила дочь поэта.

Наум Коржавин в последнее время плохо себя чувствовал, ему сложно было разговаривать. "Он не мог сказать какие-то последние слова, так как ему было трудно, но перед самым уходом он поцеловал мою руку", - добавила Елена.

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