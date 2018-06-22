Ректор Литинститута назвал смерть Наума Коржавина большой потерей для учебного заведения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Поэт Наум Коржавин, скончавшийся в США в пятницу на 93-м году жизни, был человеком гармоничным и скромным, его уход из жизни - горькая потеря для Литературного института. Такое мнение ТАСС выразил ректор института Алексей Варламов.

"Коржавин был студентом Литературного института (окончил в 1959 году), для нас это особенно горькая потеря, - сказал собеседник агентства. - Мы всегда гордились тем, что он был студентом Литературного института".

По словам Варламова, поэт был необыкновенным человеком. Он вспомнил, как Коржавин приезжал в СССР после эмиграции в США, его встречи со студентами, просьбы к нему почитать стихи.

"Он был замечательный поэт, очень тонкий и добрый, что для меня важно, он был замечательный прозаик, его автобиография "В соблазнах кровавой эпохи" - один из самых важных документов советского времени, очень важный и актуальный сейчас, когда нас шарахает по отношению к советскому времени: то мы его топчем безмерно, то лакируем и закрываем глаза на те ужасы, которые тогда были", - сказал ректор.

По его словам, "коржавинское отношение, очень мудрое, трезвое", "было в этой книге, в этой личности, в этом гармоничном и скромном человеке, которому Господь дал такую долгую жизнь".