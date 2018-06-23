Артисты Театра Вахтангова закрыли сезон уличным праздником на Арбате

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова устроил в пятницу уличный праздник на Арбате по случаю закрытия очередного, 97-го сезона. Тематику вечера определила дата - 22 июня - день начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Пролог

"Наш праздник совпал с великой и трагической датой - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война", - объявили ведущие концерта Марина Есипенко и Кирилл Рубцов. И на импровизированных подмостках перед входом в театр появились молодые вахтанговцы, в исполнении которых прозвучали песни военных лет "Жди меня", "Скромненький синий платочек", "Путь-дорожка фронтовая". Пели вместе с уличным хором под аккомпанемент театрального оркестра и аплодисменты зрителей.

Публики собралось много. Уличные концерты по случаю закрытия сезона Театр Вахтангова проводит уже девятый год подряд, и это стало хорошей традицией.

"Здравствуй, Арбат", - провозгласил появившийся на сцене народный артист СССР Василий Лановой. "Я уже 61 год работаю в Вахтанговском театре, поэтому могу называть эту улицу родной", - отметил актер, напомнив, что три с половиной года провел в оккупации в Виннице и видел войну в лицо. Лановой читал стихи о войне, а потом исполнил песню из фильма "Офицеры", которому, как сказал артист, в этом году исполнилось 47 лет.

Музыкальные номера также представили публике вахтанговцы Ольга Тумайкина, Юлия Рутберг, Александр Олешко.

Театральный праздник

После пронзительного пролога перешли к делам театральным. Напомнили, что в этом году Вахтанговский театр открыл новую сцену, шестую по счету, которую назвали Симоновской в честь династии театральных режиссеров Рубена и Евгения Симоновых. Поблагодарили тандем худрука Римаса Туминаса и директора Кирилла Крока. Последний выступил в непривычном амплуа - исполнил куплеты директора театра из аншлагового спектакля "Мадемуазель Нитуш".

Представили и участников нового спектакля, премьерой которого 15 сентября откроется 98-й сезон Театра Вахтангова. Это будет "Фальшивая нота" в постановке Римаса Туминаса, исполнителями ролей выступят народные артисты России Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов, который признался, что в свое время не был принят в Щукинское училище по причине "отсутствия юмора и темперамента". "Теперь, спустя 55 лет, мечта сыграть в Вахтанговском театре, похоже, начинает сбываться", - сказал Хазанов.

В это время в зале закончился последний спектакль 97-го сезона - "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса, и занятые в нем Людмила Максакова, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Эльдар Трамов, Максим Севриновский, Артур Иванов, Валерий Ушаков, Екатерина Симонова, а также участники Хора - артисты Национального театра Греции - присоединились к уличному празднику, который завершился овацией уличной толпы и красочным фейерверком.