Памятник Роберту Рождественскому работы Церетели установили на малой родине поэта

КОСИХА /Алтайский край/, 23 июня. /ТАСС/. Памятник советскому поэту Роберту Рождественскому работы скульптора и живописца Зураба Церетели установили на его родине в селе Косиха Алтайского края, акция прошла в рамках ежегодных Рождественских чтений, передает корреспондент ТАСС.

Советский поэт, переводчик, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, Роберт Рождественский (1932-1994) является автором десятков книг и сборников стихов. Среди самых известных песен на его стихи - "Спрячь за высоким забором", "Ах, эта свадьба", "Позвони мне, позвони" и песня "Мгновения" из кинофильма "17 мгновений весны".

Отлитый из бронзы двухметровый монумент, изображающий поэта сидящим на стуле в задумчивой позе, решили установить рядом с Мемориальным музеем Рождественского в Косихе. Создателем памятника выступил Зураб Церетели, в Алтайском крае это первая работа его авторства.

"Мир держится на друзьях. Я по дружбе попросила Зураба Константиновича сделать памятник... Мне это ничего не стоило, он это сделал от души... Спасибо, что отца помнят и каждый год происходят Рождественские чтения", - сказала ТАСС дочь поэта Екатерина Рождественская.

По словам врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, памятник стал подарком не только жителям Косихи, но и всем, кто соберется в путешествие на Алтай. "Я отношусь к тому поколению, которое пришло, когда стихи и песни Рождественского уже были, для меня он существовал всегда", - сказал Томенко на открытии памятника.

Праздник песен и стихов

Ежегодные Рождественские чтения проходят на Алтае уже 11-ый раз, с 2007 года. В поэтический праздник включены концертная программа с песнями на стихи Рождественского, а также межрегиональный фестиваль молодых литераторов, встречи с писателями, литературные конкурсы, встречи с современными авторами и литературоведами.

По традиции чтения проходят в Косихинском районе - на Яре любви, в березовой роще, откуда с обрыва открывается вид на алтайские поля и реки. Здесь состоялось одно из ключевых мероприятий праздника - вручение губернаторской литературной премии имени Рождественского. В этом году лауреатом стал московский поэт, журналист, переводчик, эссеист Виктор Кирюшин, ранее уже бывавший на фестивале в качестве гостя.

"Поэтическое слово на площадках фестиваля звучит по-особому искренне - здесь невозможно сфальшивить. Фестиваль подтверждает живой интерес к поэтическому слову в России", - рассказал журналистам Кирюшин.

По предварительной оценке организаторов, в этом году фестиваль посетили 10 тыс. человек - на треть больше, чем в прошлом году.