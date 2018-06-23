У Берлинского кинофестиваля впервые с 2001 года сменится руководство

БЕРЛИН, 23 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик покинет пост в 2020 году, его место займут два человека - Карло Шатриан из Италии и Мариетте Риссенбек из Нидерландов. Первый будет художественным директором, вторая - исполнительным. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

70-летний Косслик руководит "Берлинале" с 2001 года. В последние годы его работа стала объектом критики со стороны немецких режиссеров и кинокритиков, которые полагали, что действующий директор загнал фестиваль в тупик, и без существенных изменений обойтись невозможно. Пика ситуация достигла в 2017 году, когда десятки ведущих режиссеров ФРГ опубликовали открытое письмо с критикой в адрес Косслика. Непонятным для прессы остался и выбор жюри в 2018 году: главный приз получила крайне спорная картина "Не прикасайся" (Touch Me Not), которая изначально была воспринята исключительно как чересчур смелый эксперимент.

Планируется, что новый директорат вдохнет в кинофорум новую жизнь. Это понятно хотя бы по роду деятельности Шатриана, который руководил кинофестивалем в Локарно, специализирующемся на артхаусе. Что же до Риссенбек, то она возглавляла в Нидерландах Центр по продвижению немецких фильмов за рубежом, и считается, что у нее хорошие связи в мире кино. "От всего сердца приветствую новую команду "Берлинале", - заявил Косслик. - Я рад, что будущее фестиваля в надежных руках".

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Кинофорум проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", которых удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного из них получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас "Берлинале" по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. И если раньше немецкий форум проигрывал хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане вышел совсем на новый уровень. Если рассматривать "Берлинале" в абсолютных цифрах, то сразу бросается в глаза количество продаваемых билетов на сеансы. Ежегодно сеансы посещают свыше 300 тыс. человек. Освещают мероприятие более 3 тыс. журналистов, в казну федеральной земли Берлин смотр при бюджете в €20 млн приносит больше €100 млн.