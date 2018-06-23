Швыдкой: Коржавин всегда оставался русским поэтом и мыслителем

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Наум Коржавин, скончавшийся накануне в США на 93-м году жизни, всегда оставался русским поэтом и мыслителем, русская культура была для него "высшим символом веры". Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Коржавин всегда отстаивал ценности русской культуры как явления уникального, он был настоящим гуманистом и понимал, что искусство органично связано с моралью, с высоким и добрым, - сказал Швыдкой. - Для него русская культура была тем высшим символом веры, с которым он прожил жизнь".

Швыдкой отметил, что поэт был бесстрашен и в жизни, и в поэзии. "Он был человеком, не скрывавшим своих взглядов, и это привело к тому, что его запретили на родине. И то, что он уехал [в США], было событием драматическим для всех", - сказал собеседник агентства.

Швыдкой выразил надежду, что будет исполнена последняя воля Коржавина - быть похороненным в России. "Его место - в России. Он не стал американским писателем. Он был русским поэтом, литератором и мыслителем", - заключил спецпредставитель президента России по культурному сотрудничеству.