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Швыдкой: Коржавин всегда оставался русским поэтом и мыслителем

Культура
23 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Наум Коржавин умер в пятницу в США

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Наум Коржавин, скончавшийся накануне в США на 93-м году жизни, всегда оставался русским поэтом и мыслителем, русская культура была для него "высшим символом веры". Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Биография Наума Коржавина

"Коржавин всегда отстаивал ценности русской культуры как явления уникального, он был настоящим гуманистом и понимал, что искусство органично связано с моралью, с высоким и добрым, - сказал Швыдкой. - Для него русская культура была тем высшим символом веры, с которым он прожил жизнь".

Швыдкой отметил, что поэт был бесстрашен и в жизни, и в поэзии. "Он был человеком, не скрывавшим своих взглядов, и это привело к тому, что его запретили на родине. И то, что он уехал [в США], было событием драматическим для всех", - сказал собеседник агентства.

Швыдкой выразил надежду, что будет исполнена последняя воля Коржавина - быть похороненным в России. "Его место - в России. Он не стал американским писателем. Он был русским поэтом, литератором и мыслителем", - заключил спецпредставитель президента России по культурному сотрудничеству.

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