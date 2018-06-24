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Оркестр и солисты Большого театра исполнят Чайковского и Верди под открытым небом в Москве

Культура
24 июня, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

На мероприятии прозвучит увертюра Джузеппе Верди к опере "Сила судьбы" и "Соловей" Александра Алябьева

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Симфонический оркестр и солисты Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России под руководством главного дирижера ГАБТ Тугана Сохиева в воскресенье дадут общедоступный концерт под открытым небом - на Театральной площади Москвы. Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

По словам главы Большого театра, смысл концерта в том, чтобы вывести классическое искусство "за рамки привычных зрительных залов".

То, что зрителями концерта станут не только искушенные знатоки, но и те, кто услышит оперу впервые, учитывалось при составлении программы. Так, прозвучат совершенно разные сочинения - от увертюры Джузеппе Верди к опере "Сила судьбы" до "Соловья" Александра Алябьева, отметил маэстро Сохиев. Также в программе - произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Гаэтано Доницетти, Жоржа Бизе и Жака Оффенбаха. Полуторачасовое выступление начнется в 16:00.

Концерт станет частью масштабного фестиваля "BMW Опера без границ", который с 2007 года проходит в Мюнхене, Берлине и Лондоне, а в этом году представлен и в Москве.

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