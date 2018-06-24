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Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились

Культура
24 июня, 4:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Актеры познакомились на съемках сериала в 2012 году

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Роуз Лесли и Кит Харингтон

Роуз Лесли и Кит Харингтон

© Jane Barlow/PA via AP

ТАСС, 24 июня. Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Кит Харингтон и актриса Роуз Лесли, сыгравшая возлюбленную героя, поженились в субботу. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Свадьба состоялась в шотландской области Абердиншир, где выросла Лесли. Церемония бракосочетания прошла в церкви близ города Инверури. Заключив брак, молодожены направились в принадлежащий отцу невесты замок, где был устроен прием по случаю события.

На свадебной церемонии присутствовали несколько коллег Харингтона и Лесли по съемочной площадке, включая актера Питера Динклэйджа и актрис Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилию Кларк.

Пара познакомилась на съемках сериала в 2012 году. О помолвке Харингтона и Лесли стало известно в сентябре минувшего года.

Сериал HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Заключительный (восьмой) сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году.

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